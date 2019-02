Με παίκτες της Μακάμπι στον «τελικό» το Ισραήλ

Η Σερβία υποδέχεται το Ισραήλ και οι δυο ομάδες διεκδικούν το τρίτο και τελευταίο «εισιτήριο» για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2019 από το Group L, ακολουθώντας την Ελλάδα και τη Γερμανία στη μεγάλη διοργάνωση της Κίνας.

Από την πλευρά του ο Όντεντ Κάτας μπορεί να υπολογίζει στους Γιοβέλ Ζούσμαν και Τζέικ Κοέν που πήραν το «ΟΚ» από τη Μακάμπι και θα ενισχύσουν την εθνική ομάδα της χώρας τους στον «τελικό» με τους Σέρβους.

Israel National Basketball Team Roster for Serbia game Sunday: Iftach Ziv, Yovel Zoosman, Bar Timor, Golan Gutt, Rafi Menco, Guy Pnini, Jake Cohen, Deni Avdija, TJ Cline, Itay Segev, Tomer Ginat, Idan Zalmanson. Gil Beni and Nimrod Levi are left off in favor of Cohen & Zooosman.

— Israel Sports Rabbi (@thesportsrabbi) 23 Φεβρουαρίου 2019