Σενγκέλια σε Μπουρούση: «Παρ' το χαλαρά με τη Γεωργία»! (pic)

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Γεωργία (21/2) στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 και ο αρχηγός της Εθνικής, Γιάννης Μπουρούσης απευθύνθηκε στον Τόκο Σενγκέλια, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα της Μπασκόνια με τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Τόκο αδελφέ μου, σε αγαπώ!» ήταν το μήνυμα του Έλληνα σέντερ, ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης με τον Σενγκέλια στην Μπασκόνια, φτάνοντας ως το Final 4 του Βερολίνου το 2016. Από την πλευρά του, ο Γεωργιανός φόργουορντ απάντησε στον Μπουρούση μέσω Twitter: «Πολλή αγάπη και σε εσένα Μπουρού! Παρ' το χαλαρά με τη Γεωργία»!

Much Love to u Bourou!! take it easy vs Georgia :) ! @Bourou30 https://t.co/ajdo8QJr44

