O Μπουρούσης έκανε... καρδούλα στον Σενγκέλια! (vid)

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Γεωργία (21/2) στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 και ο αρχηγός της Εθνικής, Γιάννης Μπουρούσης απευθύνθηκε στον Τόκο Σενγκέλια, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα της Μπασκόνια με τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Τόκο αδελφέ μου, σε αγαπώ!» ήταν το μήνυμα του Έλληνα σέντερ, ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης με τον Σενγκέλια στην Μπασκόνια, φτάνοντας ως το Final 4 του Βερολίνου το 2016.

A message form @Bourou30: "Toko my brother, I love you!"

— Georgia National Team #GNT (@_GeoBasketball) 20 Φεβρουαρίου 2019