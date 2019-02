Μαριάνοβιτς: «Θέλω να παίξω στο Παγκόσμιο με τη Σερβία» (vid)

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς έχει έρθει σε ρήξη με τον Σέρβο σέντερ των Σίξερς τα τελευταία χρόνια, αλλά ενδεχομένως να αφήσουν ίσως το παρελθόν τους για το καλό της ομάδας.

Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς μιλώντας στο «trendbasket» ανέφερε, «ελπίζουμε να προκριθούμε αν και κατά 99% το έχουμε καταφέρει. Μακάρι να πέσουμε σε εύκολο όμιλο. Όλοι θέλουν να βρεθούν εκεί. Ανυπομονώ κι εγώ να παίξω με την εθνική της χώρας μου. Δεν έχω μιλήσει για αυτό το θέμα με συμπατριώτες μου στο ΝΒΑ, αλλά εγώ σίγουρα θέλω να παίξω».

#TBExclusive | Everyone's favourite big guy @BobanMarjanovic, as he reveals to @TrendBasket at @WellsFargoCtr, wants to represent @KSSrbije this summer at @FIBAWC. star is "looking forward to play" for his country, along with a roster possibly surrounded by many #NBA players. pic.twitter.com/lTjxLWYjHi

— TrendBasketEN (@TrendBasketEN) 13 Φεβρουαρίου 2019