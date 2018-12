Σαμπόνις: «Τα φιλικά είναι καλύτερα από τα "παράθυρα"»! (pic)

Ο πρόεδρος της λιθουανικής ομοσπονδίας αναφέρθηκε στα δεδομένα σε ό,τι αφορά τις εθνικές ομάδες και τους προκριματικούς αγώνες που καλούνται να δώσουν στα μέσα της χρονιάς, εκφράζοντας εκ νέου την αντίθεσή του στα «παράθυρα».

«Το προηγούμενο σύστημα ήταν καλύτερο για τους παίκτες, τους φιλάθλους και εμάς, την ομοσπονδία. Ήταν πιο ωφέλιμο να παίζουμε το καλοκαίρι διοργανώνοντας φιλικά παιχνίδια. Πλέον απλώς πετάμε τα λεφτά μας...».

Arvydas Sabonis, the president of Lithuania Basketball Federation, told he prefers old FIBA system. "It was better for the players, fans & for us, the federation. It was much more beneficial to play in summer by organizing friendly games. Now we're just throwing the money around"

