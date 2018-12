Με τους φιλάθλους της η Εθνική στο Βελιγράδι (pic)

Η ελληνική ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2019 σε αντίθεση με τους Σέρβους που θέλουν το θετικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ώστε να αποφύγουν τις περιπέτειες, επιστρατεύοντας τους Βασίλιε Μίτσιτς και Στέφαν Γιόβιτς.

Στο μεταξύ, στις εξέδρες του Aleksandar Nikolic Hall (πρώην Hala Pionir) βρίσκονται περίπου 100 Έλληνες φίλαθλοι της επίσημης αγαπημένης που θα ενισχύσουν τους διεθνείς κόντρα στους Σέρβους.

Greece NT will have their support in Pionir hall tonight (Aleksandar Nikolic hall). #FIBAWCQ pic.twitter.com/oLcNAgAiPg

— Nikola Stojković (@nikolaS_sN) 3 Δεκεμβρίου 2018