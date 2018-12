Η εμφάνιση του Μορέιρα που έστειλε την Ανγκόλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο (vid)

Ο Ανγκολέζος άσος του ΠΑΟΚ μέτρησε 13 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα για την εθνική ομάδα της χώρας του που προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2019 για όγδοη συνεχόμενη διοργάνωση και η FIBA δημοσίευσε τα highlights του.

Παρεμπιπτόντως η Ανγκόλα ακολούθησε τη Νιγηρία και την Τυνησία στη διοργάνωση της Κίνας

.@Ymoreira02 recorded a double double to inspire Angola to their 8th record appearance for an African side at the #FIBAWC!

13pts, 10reb, 5ast, 4stl vs Chad

https://t.co/FTM6TACcEN pic.twitter.com/SkI0o2Xj4P

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 2 Δεκεμβρίου 2018