Η ομάδα του σέντερ του ΠΑΟΚ ήταν επιβλητική, και με 20-7 επιμέρους στην 2η περίοδο, έφτασε σε μια άνετη νίκη κι «έκλεισε» θέση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019.

Η Ανγκόλα έγινε η 10η ομάδα που προκρίθηκε στη μεγάλη διοργάνωση της Κίνας (Δείτε τις υπόλοιπες 9 χώρες εδώ).

Τα δεκάλεπτα: 24-16, 44-23, 71-39, 90-50.

PARABÉNS Angola got their ticket to the #FIBAWC 2019! @AngolanBasket #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/e7qdhtBOPl

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 1 Δεκεμβρίου 2018