«Προνόμιο η εθνική όμως θέλω να τιμήσω το συμβόλαιο με τη Μακάμπι» (pic)

Το Ισραήλ επιβλήθηκε της Σερβίας και εξακολουθεί να διεκδικεί την πρόκριση στη μεγάλη διοργάνωση της Κίνας και ο άσος της Μακάμπι έθιξε το γεγονός ότι οι παίκτες πρέπει να βάλουν στην εξίσωση το εθνικό καθήκον και το συμβόλαιο με τους συλλόγους τους.

«Για ακόμα μια φορά οι παίκτες είναι "παγιδευμένοι" σε μια κατάσταση από την οποία δεν πρόκειται να βγουν κερδισμένοι. Θέλω να παίξω για την Εθνική ομάδα, είναι τεράστιο προνόμιο όμως θέλω να τιμήσω το συμβόλαιό μου με τη Μακάμπι. Είναι καθήκον μου να είμαι εκεί και να κάνω ό,τι μπορώ ώστε να βοηθήσω να κερδίσουμε παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάω εκεί που μου υπαγορεύουν...»

Once again the players are stuck in between a no-win situation. I want to play for the National Team, it's a great privilege. I want to honor my contract with Maccabi. It is my duty to be there to do everything I can to help win games. But i have to just go where I'm told.

