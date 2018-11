Οι 9 ομάδες που έχουν προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2019 θα διεξαχθεί στην Κίνα την περίοδο 31 Αυγούστου - 15 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή 32 ομάδων από τις ζώνες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας/Ωκεανίας και της Αφρικής.

Μέχρι στιγμής, λοιπόν, έχουν προκριθεί οι 9 εκ των 32 ομάδων του τουρνουά. Η Γαλλία έγινε η πέμπτη ομάδα από την ευρωπαϊκή ζώνη της FIBA που θα δώσει το παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο έπειτα από την αποψινή νίκη της επί της Τσεχίας με 65-79

Αναλυτικά

Ασία/Ωκεανία (2/7): Κίνα (διοργανώτρια), Αυστραλία

Αφρική (2/5): Νιγηρία, Τυνησία

Ευρώπη (5/12): Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λιθουανία

Αμερική (0/8)

