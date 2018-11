Θα μας... τρελάνει ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Ο παίκτης της Εθνικής μας και της ΑΕΚ κατάφερε να το... μπουμπουνίσει από το... σπίτι του στο ματς με την Γερμανία.

Απολαύστε την τριποντάρα του

Laretzakis had it all planned #FIBAWC #ThisIsMyHouse

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 30 Νοεμβρίου 2018