Η Ανγκόλα έχει μπροστά της την αναμέτρηση με το Καμερούν (30/11) για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο ομοσπονδιακός προπονητής Ουίλ Βόιγκτ έδινε οδηγίες στο κέντρο του γηπέδου όταν ξαφνικά έπεσε ο προβολέας από την οροφή!

So this happened in practice today... #wcqualifiers pic.twitter.com/Zq2rDGspU3

— Will Voigt (@CoachWillVoigt) 20 Νοεμβρίου 2018