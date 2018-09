Ο Ράντολφ φόρεσε μάλλον για τελευταία φορά το εθνόσημο της Σλοβενίας (pic)

Ο 29χρονος φόργουορντ/σέντερ φέρεται να υποστήριξε, σύμφωνα με δημοσιογράφους από την Σλοβενία, πως το παιχνίδι ενάντια στην Τουρκία ήταν πιθανώς το τελευταίο του με την πρωταθλήτρια Ευρώπης 2017.

Αν αυτή η απόφαση ήταν απλά πάνω στον εκνευρισμό του, αφού η Σλοβενία είναι πολύ κοντά στο να αποκλειστεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας, θα φανεί στην πορεία.

Πάντως, αν όντως έδωσε την τελευταία του... παράσταση με το εθνόσημο, αυτή ήταν και η καλύτερη, αφού μέτρησε 24 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Ο Ράντολφ είχε αποκτήσει το σλοβένικο διαβατήριο τον Ιούνιο του 2017.

Anthony Randolph has just announced that tonight's game was most probably his last game for Slovenian NT #FIBAWC #THISISMYHOUSE

— Sanja Modric (@SanjaModric) 17 Σεπτεμβρίου 2018