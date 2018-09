Η τριποντάρα πρώην «κιτρινόμαυρου» από το κέντρο! (vid)

«Τρέλανε» κόσμο ο Νίκολα Ιβάνοβιτς (πέρασε από την ΑΕΚ τη σεζόν 2016-17) στο ματς κόντρα στην Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο παίκτης του Μαυροβουνίου κατάφερε να σκοράρει από το κέντρο στη λήξη του ημιχρόνου, χαρίζοντας μας ένα φοβερό highlight. Στο παιχνίδι το Μαυροβούνιο πήρε τη νίκη με 90-84 και έφτασε στο 4-4.

Δείτε την τριποντάρα του Ιβάνοβιτς

Nikola Ivanovic with the @Tissot Buzzer Beater from the #FIBAWC logo ! #ThisIsYourTime

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 17 Σεπτεμβρίου 2018