Έπειτα από πενήντα λεπτά αγώνα, η «Λιέτουβα» πήρε το «εισιτήριο» για το Mundobasket 2019, καθώς ο Καλνιέτις ευστόχησε σε τρίποντο 4.5'' πριν το τέλος της δεύτερης παράτασης.

Δείτε τα highlights από το φοβερό ματς

Delivering to you: the highlights of a double OT thriller in wich @musukrepsinis take on @OranjeBasketbal . #FIBAWC #ThisIsMyHouse

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 17 Σεπτεμβρίου 2018