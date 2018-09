Γλίτωσε τα χειρότερα ο Μούσα (pic)

Ο Μούσα ήταν εκ των κορυφαίων της Βοσνίας στην ήττα από τους Τσέχους με 80-85, έχοντας 15 πόντους, 4 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο στα 30:30 που έμεινε στο παρκέ ωστόσο ο τραυματισμός του στον δεξί αστράγαλο λίγο πριν από το φινάλε σόκαρε τους συμπατριώτες του.

Ο rookie των Νετς επιστρέφει από το Σαράγεβο στη Νέα Υόρκη όπου θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις ώστε να φανεί το μέγεθος της ζημιάς.

Tα media στη Βοσνία αρχικώς έκαναν λόγο για πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα όμως ο ίδιος ήταν καθησυχαστικός: «Ευχαριστώ τον Θεό, φαινόταν άσχημο όμως θα επιστρέψω στο Μπρούκλιν για την έναρξη του trainining camp»

Thank God, It looked bad, but I will be back for my Brooklyn, for the beginning of the training camp!!! #WeGoHard pic.twitter.com/myBkxRMhKZ

— Dzanan Musa (@DzMusa) 16 Σεπτεμβρίου 2018