Αγωνία για Μπογκντάνοβιτς, πονάει στο γόνατο! (pic)

Ο Σέρβος γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς αγωνίστηκε μόλις 3:19 στη νίκη της Σερβίας επί της Εσθονίας με 91-65 λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό γόνατο όπου είχε υποστεί ρήξη μηνίσκου και υποβλήθηκε σε επέμβαση τον περασμένο Απρίλιο, χάνοντας το φινάλε της regular season στο ΝΒΑ.

Ο Μπογκντάνοβιτς ενημέρωσε τον Σάσα Τζόρτζεβιτς για το πρόβλημα και ο Σάλε τον απέσυρε αμέσως από το παιχνίδι. Το ιατρικό τιμ της εθνικής Σερβίας έπεσε «πάνω» στον Μπογκτάνοβιτς κι αύριο (17/9) θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.

@SacramentoKings Bogdan Bogdanovic left the game against Estonia after several minutes of play. He felt pain in the knee which he operated. NT coach decided to bring him out. National team doctors had a look, it doesn't look serious. He will have another examination tomorrow.

— Nikola Stojković (@nikolaS_sN) 16 Σεπτεμβρίου 2018