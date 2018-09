Σλούκας: «Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση...» (pic)

Proud of the effort and of what we achieved so far...World championship is ahead next summer. I hope we are all healthy for our next meeting...Υπερηφανος για την προσπαθεια και ολα οσα πετυχαμε μεχρι τωρα. Το μεγαλο ραντεβου του καλοκαιριου ειναι μπροστα μας... Ευχομαι υγεια σε ολους μεχρι την επομενη μας συναντηση...

