Νιγηρία και Τυνησία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2019 (pics & vids)

Οι δυο ομάδες διεύρυναν το νικηφόρο σερί τους στα «παράθυρα» της FIBA (8-0) αφού η Νιγηρία επικράτησε της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας με 114-69 ενώ η Τυνησία επιβλήθηκε της Αιγύπτου με 69-47, σφραγίζοντας την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2019.

Πλέον εκκρεμούν τρεις θέσεις μέσω των προκριματικών της αφρικανικής ζώνης που εξασφαλίζει πέντε θέσεις στη μεγάλη διοργάνωση της Κίνας.

Nigeria is the first team to officially qualify for the FIBA Basketball World Cup 2019! Congrats D’Tigers! #FIBAWC pic.twitter.com/2jDGssbFEx

Tunisia also qualified for the FIBA Basketball World Cup 2019 tonight! They are the 2nd team from the African Qualifiers to advance.#FIBAWC pic.twitter.com/oCAAasCx5U

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 15 Σεπτεμβρίου 2018