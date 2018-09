Η Εθνική Ελλάδας βρήκε 30 πόντους από μακρινή απόσταση στη νίκη επί της Σερβίας στο Ηράκλειο.

Οι παίκτες του Θανάση Σκουρτόπυολου τελείωσαν το παιχνίδι έχοντας 10/24 τρίποντα και η FIBA δημιούργησε βίντεο με αυτά που βρήκαν στόχο.

Δείτε το βίντεο...

It was 3's in Heraklion as @Hellenicbf remain undefeated! #FIBAWC #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/B7BwZPibXs

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 15 Σεπτεμβρίου 2018