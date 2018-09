Ο Έντο Μούριτς έκλεψε την μπάλα από τον νέο παίκτη του Ολυμπιακού και βγήκε στον αιφνιδιασμό.

Ο «ερυθρόλευκος» φόργουορντ, όμως, έτρεξε γρήγορα, τον πρόλαβε και του... έσβησε τα φώτα!

You don't mess with @janis_timma in Arena Riga! #FIBAWC #ThisIsMyHouse @basketbols

https://t.co/yB4gFvW05u

https://t.co/6BBBf6oObD

https://t.co/pBU9D7bidS pic.twitter.com/haQui4c1QW

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 14 Σεπτεμβρίου 2018