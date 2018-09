Θα μείνει αήττητη η Εθνική; (vid)

Μόνο 5 ομάδες έχουν καταφέρει να είναι αήττητες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μεταξύ αυτών είναι και η Ελλάδα.

Μαζί με την ομάδα του Θανάση Σκουρτόπουλου (κοντράρεται με την Σερβία), την ήττα αγνοούν οι Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και Λιθουανία.

Έτσι ο επίσημος λογαριασμός του Παγκοσμίου στο twitter αναρωτιέται ποιες από αυτές τις ομάδες θα συνεχίσουν το αήττητο σερί τους.

Who will remain undefeated in #FIBAWC 2019 European Qualifiers Round 2 @FRABasketball @baloncestofeb @musukrepsinis @HellenicBF @DBB_Basketball pic.twitter.com/bQHSSCooH7

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 13 Σεπτεμβρίου 2018