Με Θανάση και Αθηναίου το TOP 10 των προκριματικών! (vid)

Θανάσης Αντετοκούνμπο και Γιάννης Αθηναίου πρωταγωνιστούν για την Εθνική μας στο ΤΟP 10 της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο Νο.10 για το κάρφωμα του κόντρα στο Ισραήλ, ενώ ο γκαρντ του ΠΑΟΚ είναι στην 3η θέση για την τριποντάρα του κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία.

Απολαύστε το TOP 10

Only the best! The top plays from the 240 games of the First Round #FIBAWC Qualifiers! #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/1EiKgqjc5I

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 12 Σεπτεμβρίου 2018