Ο Σέρβος σέντερ μέτρησε κατά τη διάρκεια των Προκριματικών 20,3 πόντους κατά μέσο όρο και είναι στην δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, πίσω από τον Ισλανδό Μάρτιν Χέρμανσον (21,5π.)

Η FIBA παρουσίασε τα highlights του από τα παιχνίδια της Σερβίας κατά τη διάρκεια των «παράθυρων».

and if you missed @mraduljica (20.3 PPG) during window ! #FIBAWC #ThisIsMyHouse@KSSrbije pic.twitter.com/JJm4ufqOzj

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 11 Σεπτεμβρίου 2018