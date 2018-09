Δεύτερος σε δίποντα ο Μήτογλου στα «παράθυρα»! (vid)

Σερβία – Ρουμανία και το ποντάρισμά σου επιστρέφεται*, αν ο Μάνταλος σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ του αγώνα. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στα «παράθυρα» με την Εθνική Ομάδα και, όπως αναφέρει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, έχει φτάσει το ποσοστό του στα δίποντα στο 73.7% - το δεύτερο καλύτερο στα προκριματικά!

Δείτε μερικά highlights του

Konstantinos Mitoglou has scored 73.7% of his 2PT FG attempts in the #FIBAWC European Qualifiers . #ThisIsMyHouse@HellenicBF pic.twitter.com/sPAtYVBd6y

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 11 Σεπτεμβρίου 2018