Με Τζάνινγκ η Γεωργία κόντρα στην Ελλάδα (pic)

Τα ονόματα και των δύο παικτών βρίσκονται στην λίστα, ωστόσο, από την στιγμή που ο παίκτης της Μπασκόνια πήρε πρόσφατα το διαβατήριό του, θα είναι εκείνος που θα ενισχύσει την Γεωργία στα ματς με Ισραήλ (13/09) και Ελλάδα (16/09), με αποτέλεσμα ο πρώην γκαρντ των ΠΑΟΚ και Κύμης να «κοπεί».

Το όνομά του ΜακΦάντεν βρισκόταν στις κλήσεις, σε περίπτωση που κάτι «στράβωνε» στην υπόθεση του Τζάνινγκ.

Αμφότεροι δεν μπορούν να αγωνιστούν μαζί, ως Αμερικάνοι που έχουν διαβατήριο, και όπως ενημέρωσε και η ομοσπονδία, ο «Βάσκος» θα είναι αυτός που θα φορέσει το εθνόσημο στους αγώνες της β' φάσης των προκριματικών του Mundobasket 2019.

Our #GNT squad has been updated to 19 men!#FIBAWC #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/gOK8osPQdN

— Georgia National Team #GNT (@_GeoBasketball) 8 Σεπτεμβρίου 2018