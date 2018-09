Πήρε τη φανέλα της Γεωργίας ο Τζάνινγκ (pic)

Η Γεωργία έχει μπροστά της τις αναμετρήσεις με το Ισραήλ στο Τελ Αβίβ (13/9) και με την Ελλάδα στην Τιφλίδα (16/9) στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 που θα διεξαχθεί στην Κίνα και ο Ματ Τζάνινγκ πήρε τη θέση του Θαντ ΜακΦάντεν ως νατουραλιζέ.

O 30άχρονος γκαρντ-φόργουορντ, ο οποίος μέτρησε πέρσι 8.3 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ στην EuroLeague, δημοσίευσε το γεωργιανό διαβατήριο κι εν συνεχεία πόζαρε με τη φανέλα της εθνικής Γεωργίας.

It's OFFICIAL: @mjanning23 (of @Baskonia) will play for #GNT at the upcoming @FIBAWC Qualifiers. pic.twitter.com/sTk7ezVLNR

— Georgia National Team #GNT (@_GeoBasketball) 4 Σεπτεμβρίου 2018