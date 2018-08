Ούτε ο Κούζμιτς κόντρα στην Ελλάδα!

Ο Σέρβος σέντερ ακόμα δεν έχει επανέλθει πλήρως μετά τον σοβαρό του τραυματισμό και κρίθηκε καλύτερο να μείνει εκτός από το «παράθυρο» του Σεπτεμβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι θα βρεθεί στη Μαδρίτη προκειμένου να κάνει προπονήσεις και να είναι έτοιμος με την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Έτσι μετά τους Γιόκιτς και Μπίρτσεβιτς, εκτός θα είναι και ο Κούζμιτς, ενώ ακόμα «ανοικτό» παραμένει το τι «μέλλει γενέσθαι» με τους Τεόντοσιτς και Μαριάνοβιτς.

Aleksandar Djordjevic will not count on Ognjen Kuzmic for the next two games of #FIBA qualifiers. Kuzmic is not ready for the challenge 'cause he recently recovered from his ACL injury.The next step for him is to go back to @RMBaloncesto, where he will prepare for the new season.

— Nikola Stojković (@nikolaS_sN) 28 Αυγούστου 2018