Με τους NBAers η Κροατία για τα ματς με Λιθουανία και Πολωνία!

Συγκεκριμένα ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ντράζεν Αντζούλοβιτς μπορεί να υπολογίζει κανονικά και στις υπηρεσίες των Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς (Ιντιάνα Πέισερς), Ντάριο Σάριτς (Φιλαντέλφια 76ers), Ίβιτσα Ζούμπατς (Λ.Α.Λέικερς) και Άντε Ζίζιτς (Μπόστον Σέλτικς).

Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στην διάθεσή του για τα ματς με Λιθουανία στο Όσιγιεκ (14/9) και με Πολωνία (17/9) στο Γκντανσκ.

Γιόζιπ Μπιλίνοβατς, Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς, Ντομαγκόι Μπόσνιακ, Μάτε Καλάιτζιτς, Φίλιπ Κρούσλιν, Γιάκοβ Μούσταπτσιτς, Χρβόε Πέριτς, Ντάρκο Πλάνινιτς, Ιβάν Ράμλιακ, Κρούνοσλαβ Σιμόν, Ροκ Στίπτσεβιτς, Ντάριο Σάριτς, Κάρλο Ουλιάρεβιτς, Ίβιτσα Ζούμπατς, Τόμισλαβ Ζούμπτσιτς και Άντε Ζίζιτς.

Head Coach of the Croatian National Team Drazen Anzulovic has decided on 16 players he will be counting on for the next World Cup Qualifications #FIBAWC #OneTeamhttps://t.co/jF39DU5rPr

— hks_cbf (@CbfHks) 22 Αυγούστου 2018