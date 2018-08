Με Λεκαβίτσιους η Λιθουανία στο «παράθυρο» των Προκριματικών! (pic)

Ο πλέι μέικερ του Παναθηναϊκού συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του Νταΐνιους Αντομάιτις γι' αυτά τα δύο ματς ενώ εντός των ημερών αναμένεται και η τελική του λίστα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντονάτς Ουρμπόνας, εκτός του Λεκαβίτσιους στη λίστα του Λιθουανού προπονητή βρίσκονται επίσης οι Καλνιέτις, Κουζμίνσκας, Γκουντάιτις, Γιουσκεβίτσιους και Σεϊμπούτις.

Αντίθετα άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για τους Σαμπόνις, Βαλαντσιούνας, Ουλάνοβας και Γκριγκόνις, ενώ υπογράμμισε ότι ο Μοτιεγιούνας δεν θα είναι στη λίστα.

According to sources, players like Kalnietis, Kuzminskas, Gudaitis, Lekavičius, Juškevičius, Seibutis will be able to join Lithuania NT squad for FIBA window. Sabonis, Valanciunas and Zalgiris' guys Ulanovas and Grigonis are questionable. Motiejunas not invited

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 22 Αυγούστου 2018