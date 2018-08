Χωρίς Μπελινέλι στο «παράθυρο» η Ιταλία

Ο 32άχρονος Ιταλός NBAer επέστρεψε φέτος στους Σπερς έπειτα από τη θητεία του στους Τεξανούς τη διετία 2013-15, ενημερώνοντας την ομοσπονδία της χώρας του και το προπονητικό τιμ της εθνικής Ιταλίας ότι δεν θα παίξει κόντρα στην Πολωνία (14/9, εντός) και την Ουγγαρία (17/9, εκτός).

Ο Μπελινέλι θέλει να επικεντρωθεί στους Σπερς, απέχοντας από τις υποχρεώσεις της εθνικής του.

Marco Belinelli already informed Italian basketball federation and coach Meo Sacchetti that he will NOT play for Italy's NT in September games against Poland and Hungary.

Belinelli returned to the Spurs this summer and he wants to be ready for his second "chapter" in San Antonio

