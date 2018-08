Χωρίς Χάκετ στο «παράθυρο» Σεπτεμβρίου η Ιταλία (pic)

Ο Ιταλός γκαρντ ενημέρωσε τον πρόεδρο της ομοσπονδίας του, Τζιοβάνι Πετρούτσι, και τον προπονητή του, Ρομέο Σακέτι, πως δεν θα παίξει κόντρα στις Πολωνία και Ουγγαρία.

Ο λόγος είναι πως θέλει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τη νέα σεζόν, μετά τον τραυματισμοπου είχε ενάντια στην Κροατία τον Ιούνιο.

Daniel Hackett told me that has already spoken with FIP president Petrucci & Italy's NT coach Sacchetti informing them that he won't be playing for NT in #fibawc qualifiers in September vs. Poland & Hungary.

Hackett played five minutes vs Croatia in June before getting injured

