Η ελληνική ομάδα πέρασε νικηφόρα από το Ταλίν της Εσθονίας και πέτυχε το 6/6 στα «παράθυρα» της FIBA, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το 56-78 επί των Εσθονών

remain perfect! @HellenicBf storm through to the Second Round unbeaten, taking down by 22! #FIBAWC #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/rLsyhrioGs

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 2 Ιουλίου 2018