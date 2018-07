Ο πάγκος των Αυστραλών κοίταγε το ξύλο με τους Φιλιππινέζους! (vid)

Το πιο... μυθικό ξύλο έπεσε στο Φιλιππίνες - Αυστραλία, το οποίο έληξε 1:57 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, αφού οι γηπεδούχοι έμειναν με... έναν παίκτη στο παρκέ!

Ακόμα ένα βίντεο έρχεται στο «φως» από το... ροντέο που δημιουργήθηκε και δείχνει τον πάγκο των φιλοξενούμενων να κάθεται και να παρακολουθεί το... απαράμιλλο σκηνικό, την στιγμή που οι αντίπαλοι είχαν μπουκάρει όλοι μέσα!

Κάποιοι βέβαια πήγαν να κάνουν το... μεγάλο βήμα, αλλά υπήρξαν άλλοι που τους συγκράτησαν.

WATCH: Bench-clearing brawl between Gilas and Australia. | via @camillenaredo pic.twitter.com/GIPebHR5MH

— ABS-CBN News Sports (@ABSCBNNewsSport) 2 Ιουλίου 2018