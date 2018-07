Η «ρόχα» έκανε το απόλυτο στο Group A έχοντας ως κορυφαίο παίκτη τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο μοναδικός ΝΒΑer της Ισπανίας στο τρίτο «παράθυρο» της FIBA μέτρησε 11 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 κοψίματα σε 26:31 συμμετοχής για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο που κυριάρχησε στα ριμπάουντ (42-30), μοίρασε 20 ασίστ αντί 8 των φιλοξενούμενων και υποχρέωσε τη Λευκορωσία σε 16 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 38-28, 60-42, 80-60.

Group A

1. Ισπανία 6-0

2. * Σλοβενία 2-3

3. * Μαυροβούνιο 2-3

4. Λευκορωσία 1-4

* Με ματς λιγότερο

.@Baloncestofeb finish the 1st Round of the #FIBAWC European Qualifiers UNDEFEATED! #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/UxCevgmkgv

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 1 Ιουλίου 2018