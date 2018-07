Τα 3 εκ. του Ντε Κολό κόντρα στα... 6 χιλιάρικα του Ντούρμο (pic)

Οι «Bleus» είχαν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 ωστόσο παρατάχθηκε κόντρα στη Βοσνία με τους NBAers Ρούντι Γκομπέρ, Εβάν Φουρνιέ, Νικολά Μπατούμ, τους... ευρωλιγκάτους Νάντο Ντε Κολό, Φαμπιάν Κοζέρ, Τομά Ερτέλ και τον αρχηγό Μπορίς Ντιαό.

Μάλιστα ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» τον Νάντο Ντε Κολό να μαρκάρει τον Ιμπραχίμ Ντούρμο που αγωνίζεται στην Spars Sarajevo. Tους δυο παίκτες χωρίζουν 2.994.000 ευρώ στις ετήσιες αμοιβές τους.

Nando de Colo FRANCE ( CSKA Moscow ) 3.000.000$ per season VS Ibrahim Durmo Bosnia and Herzegovina ( Spars Sarajevo ) 6.000 € per season pic.twitter.com/YPq6VcaMCq

— Ivan Opačak (@IvanOpacak5) 30 Ιουνίου 2018