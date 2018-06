Κατά τη διάρκεια του τάιμ άουτ της Βουλγαρίας κι ενώ ο Μίντσεφ Λιούμπομιρ έδινε οδηγίες στον πάγκο, όταν ένας πιτσιρικάς άρχισε να πετάει κρουασάν στις κερκίδες κι ένα από αυτά βρήκε τον Βεζένκοφ, που αιφνιδιάστηκε κι έπεσε στον πάγκο!

We have a man down in ! #FIBAWC #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/1IS35YdUpT

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 29 Ιουνίου 2018