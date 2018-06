«Απογειώθηκε» ο Θον Μέικερ (vid)

Αρκετοί παίκτες του ΝΒΑ αγωνίζονται με τις εθνικές της χώρας του για την προκριματική φάση του παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ιαπωνία νίκησε με 79-78 τους Αυστραλούς παρά τη συμμετοχή των συμπαικτών του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, Θον Μέικερ (13π., 12ρ.) και Μάθιου Ντελαβεντόβα (4π., 8ασ.).

Πάντως την παράταση έκλεψε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Θον Μέικερ....

https://t.co/tYaaNCS1tM. We got to see that over and over again @ThonMaker14! #FIBAWC #ThisIsMyHouse@BasketballAus pic.twitter.com/xz432FrM7g

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 29 Ιουνίου 2018