«Πλησιάζει η μέρα που ο Λαρεντζάκης θα παίξει Euroleague» (pic)

Εντυπωσιακός ήταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης κόντρα στο Ισραήλ, με το κοντέρ να σταματά στους 17 πόντους.

Μάλιστα εντυπωσίασε και τον μάνατζερ του Γιώργο Δημητρόπουλο, ο οποίος έγραψε στα social media πως είναι η ώρα που θα βρεθεί στην Euroleague.

«Περήφανος για την πρόοδό του με το πέρας των ετών. Έτοιμος να ανταγωνιστεί και να αφήσει το στίγμα του στην Euroleague. Δεν είμαστε μακριά από αυτή τη μέρα», έγραψε

Larentzakis with 17pts+2+4 in 18' 1/2 3/3 4/4 in Greece's away win at Israel. Proud of his progress through the years. Ready to compete and make an impact in Euroleague... Not far from this day...

