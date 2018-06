Ο Σλοβένος σταρ που επιλέχθηκε στο νούμερο 3 του draft από τους Χοκς αλλά θα αγωνιστεί στους Μάβερικς ύστερα από trade των δύο ομάδων, επέλεξε να μη αγωνιστεί στα δύο ματς της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Συγκεκριμένα οι Σλοβένοι έχουν να δώσουν δύο εντός έδρας παιχνίδια, κόντρα στην Ισπανία και το Μαυροβούνιο...

No @luka7doncic for Slovenian NT in @FIBAWC qualification games with Spain and Montenegro #FIBAWC

— Sanja Modric (@SanjaModric) 25 Ιουνίου 2018