Το εντυπωσιακό video της FIBA για το 4/4 της Εθνικής

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συγκεντρώθηκε ξανά για τις προσεχείς αναμετρήσεις με το Ισραήλ στο Τελ Αβίβ (28/6) και την Εσθονία στο Ταλίν (2/7) έπειτα από το αρχικό 4/4 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 και η FIBA παρουσίασε την πορεία της Εθνικής στα «παράθυρα» του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου.

.@HellenicBF is aiming for the 5th consecutive win in Group H of the European Qualifiers ! #FIBAWC #ThisIsMyHouse

https://t.co/yB4gFvW05u @TherealIBBA Estonia @gbbasketball pic.twitter.com/ZLJ1PXbD1Y

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 23 Ιουνίου 2018