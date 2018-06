Συστήθηκε στο κοινό της Γεωργίας ο ΜακΦάντεν (vid)

0 - 0 το σκορ; Πολλά τα κέρδη*! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

«Γεια σου Γεωργία! Θαντ ΜακΦαντεν Τζούνιορ εδώ! Είμαι ο νέος παίκτης της ομάδας!».

Ο 31χρονος πρώην γκαρντ της Κύμης και του ΠΑΟΚ, μέσω ενός μικρού βίντεο, συστήθηκε στο κοινό της Γεωργίας, την οποία θα εκπροσωπήσει στο τρίτο «παράθυρο» των προκριματικών του Mundobasket 2019.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός παίκτης θα ζήσει την εμπειρία μιας εθνικής ομάδας και δεν κρύβει τη χαρά του γι' αυτό.

Meet the newest addition to the #GNTFamily!

Welcome on board @ThadJr12! #GNT pic.twitter.com/3xzXGpxsNT

— Georgia National Team #GNT (@_GeoBasketball) 22 Ιουνίου 2018