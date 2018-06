Με ΜακΦάντεν και Σενγκέλια η εθνική Γεωργίας! (pic)

Ο Ηλίας Ζούρος ανακοίνωσε τους 22 παίκτες της προεπιλογής και ανάμεσά τους βρίσκεται και το όνομα του πρώην παίκτη της Κύμης, ο οποίος απέκτησε πρόσφατα διαβατήριο από την Γεωργία.

Επίσης ξεχωρίζουν και τα ονόματα των Σενγκέλια, Σερμαντίνι, Μαρκοϊσβίλι και Τσιντσάντζε.

Η Γεωργία θα υποδεχθεί στις 29/6 την Σερβία και στις 2/7 την Αυστρία.

The work begins now for #GNT!

The #GNT Select team #FIBAWC Qualifiers training camp 22-man roster is out!

Let's #GoGeorgia pic.twitter.com/fGLCLk0kn9

— Georgia National Team #GNT (@_GeoBasketball) 12 Ιουνίου 2018