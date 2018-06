Με Χάκετ, χωρίς παίκτες Φενέρ - NBA η Ιταλία στο τρίτο «παράθυρο»

Ο γκαρντ της Μπάμπεργκ και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Έτορε Μεσίνα, για τα παιχνίδια με Κροατία και Ολλανδία.

Δεν συνέβη, όμως, το ίδιο και με τους Λουίτζι Ντατόμε και Νικολό Μέλι της Φενέρ, αλλά και τους ΝΒΑερς Ντανίλο Γκαλινάρι και Μάρκο Μπελινέλι.

Στα ονόματα που κλήθηκαν βρίσκεται και αυτό του Τζεφ Μπρουκς της Μάλαγα και οι πιτσιρικάδες Νικολό Μάνιον, Ντάβιντε Μορέτι και Ματία Παλούμπο.

Αναλυτικά: Αούντου Αμπάς, Πιέτρο Αραντόρι, Πολ Μπιλίγκα, Τζεφ Μπρουκς, Κρίστιαν Μπερνς, Φραντσέσκο Καντούσι, Αμεντέο Ντέλα Βάλε, Αριέλ Φιλόι, Ντιέγκο Φλακαντόρι, Σιμόνε Φοντέκιο, Ραφαέλ Γκασπάρντο, Ντάνιελ Χάκετ, Νικολό Μάνιον, Αντρέα Μετσανότε, Ντάβιντε Μορέτι, Ματία Παλούμπο, Ντάβιντε Πάσκολο, Ατσίλε Πολονάρα, Τζιαμπάολο Ρίκι, Μπράιαν Σακέτι, Αμεντέο Τεσιτόρι, Στέφανο Τόνουτ, Λούκα Βιτάλι, Μικέλε Βιτάλι.

High school star Niccolò Mannion ( @niccolomannion ) named to Italy's National Team preliminary squad for the #FIBAWC qualifiers games against Croatia and Holland #thisismyhouse

Danilo Gallinari and Marco Belinelli are not in Italy's NT preliminary squad for games against Croatia and Holland.

Gigi Datome and Nicoló Melli are out as well.

There are Jeff Brooks, Daniel Hackett, Nico Mannion, Davide Moretti and Mattia Palumbo in the list

— Sportando (@Sportando) 7 Ιουνίου 2018