Με Λεκαβίτσιους και Σαμπόνις η επιλογή της Λιθουανίας!

Ανάμεσα στους 15 παίκτες συμπεριλαμβάνεται ο πλέι μέικερ του Παναθηναϊκού, Λούκας Λεκαβίτσιους, όπως επίσης και ο σέντερ των Ιντιάνα Πέισερς, Ντομάντας Σαμπόνις.

Ο Αντομάιτις άφησε εκτός τον Μοτεγιούνας, όπως επίσης και τους Γιανκούνας, Ουλάνοβας για λόγους ξεκούρασης.

Συγκεκριμένα κάλεσε τους Βαλαντσιούνας, Σαμπόνις, Κουζμίνσκας, Καλνιέτις, Λεκαβίτσιους, Ματσιούλις, Γκουντάιτις, Γκριγκόνις, Μπιρούτις, Εκόντας, Σεϊμπούτις, Μπέντζιους, Γκεντράιτις, Γκιρτζιούνας, Γιουσκεβίτσιους.

Lithuania NT 15 players list for FIBA window. No Motiejunas (coach decision), Jankunas & Ulanovas (need rest), but with Valanciunas, Sabonis, Kuzminskas, Kalnietis, Lekavicius, Maciulis, Gudaitis, Grigonis, Birutis, Echodas, Seibutis, Bendzius, Giedraitis, Girdziunas, Juskevicius pic.twitter.com/Cyc2t82rao

