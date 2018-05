«Χωρίς Γιανκούνας - Ουλάνοβας η Λιθουανία στο 3ο "παράθυρο"» (pic)

Όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, δύο από τα «αστέρια» της Ζαλγκίρις, Παούλιους Γιανκούνας και Εντγκάρας Ουλάνοβας, θα λείψουν από την αποστολή της «Λιέτουβος».

Επίσης, αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Ντονάτας Μοτιεγιούνας, για λόγους χημείας, όπως αναφέρεται.

Ο Νταΐνιους Αντομάιτις θα ανακοινώσει τις επιλογές του την Πέμπτη (31/05).

Paulius Jankunas and Edgaras Ulanovas are not expected to play for Lithuania NT in next FIBA window. Donatas Motiejunas status is also very uncertain regarding to chemistry issues. Dainius Adomaitis will present official list of LTU NT candidates on Thursday

