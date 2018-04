Παίζει με Φινλανδία στα καλοκαιρινά προκριματικά ο Μάρκανεν! (pic)

Άρωμα ΝΒΑ θα έχουν τα ματς της Φινλανδίας το καλοκαίρι.

Ο Λάουρι Μάρκανεν θα παίξει κανονικά με την εθνική της πατρίδας του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019, κάτι που ανακοίνωσε η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας.

Φέτος με τους Μπουλς έχει 15.2 πόντους και 7.5 ριμπάουντ ανά ματς.

Οι Φινλανδοί βρίσκονται σε όμιλο μαζί με Τσεχία, Ισλανδία και Βουλγαρία, έχοντας 2 νίκες και 2 ήττες.

Lauri Markkanen joins #Susijengi as the #FIBAWC qualifying campaign continues in June! Welcome home @MarkkanenLauri pic.twitter.com/okR77biQln

— Basket.fi (@basketfinland) 15 Απριλίου 2018