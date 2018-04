Ο Ιμπραΐμοβιτς στην εθνική ομάδα μπάσκετ της Σουηδίας! (pic)

Λίγες μέρες μετά από την μεταγραφή του στους Γκάλαξι, ο Σουηδός φορ έκανε ονειρεμένο ντεμπούτο σκοράροντας δυο εκπληκτικά γκολ, το πρώτο με σουτ από σαράντα μέτρα, κι έδωσε τη νίκη στην ομάδα του που έκανε ανατροπή στο σκορ με 4-3 ενώ βρέθηκε να χάνει με 3-0. Μάλιστα θα ενισχύσει την εθνική ομάδα μπάσκετ της Σουηδίας στη μάχη για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2019!

Συγκεκριμένα ο Ιμπραΐμοβιτς θα παίξει στο ματς με τη Λετονία που θα διεξαχθεί στη Στοκχόλμη στις 28 Ιουνίου, δίνοντας την ευκαιρία στους συμπατριώτες του να τον... καμαρώσουν στο παρκέ. Η σουηδική ομοσπονδία έκανε την σχετική αποκάλυψη και οι Σουηδοί έχουν ενθουσιαστεί με την προοπτική να δουν τον Ιμπραχίμοβιτς με την πορτοκαλί μπάλα...

Καλή Πρωταπριλιά...

Zlatan Ibrahimovic joins Swedish national team in basketball! He will play against Latvia June 28th in Stockholm in #fibawc qualifiers. Read more here: https://t.co/QudvFXMXtk

— Basket.se (@basketse) 1 Απριλίου 2018