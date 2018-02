Απέσυρε το Νο.13 του Νοτσιόνι η Αργεντινή! (pics & vids)

Στην ιστορία της Αργεντινής πέρασε οριστικά ο Αντρές Νοτσιόνι!

Η «La Alma» απέσυρε το Νο.13 του πάλαι ποτέ φόργουορντ, πριν την αναμέτρηση με την Παραγουάη, και το κλίμα ήταν άκρως συγκινητικό.

Ο «El Chapu», αλλά και οι θεατές στο «Parque Carlos Guerrero» παρακολούθησαν ένα βίντεο-αφιέρωμα στον ίδιο, ενώ ο Λουίς Σκόλα τού έδωσε μια μεγάλη αγκαλιά.

Με την εθνική Αργεντινής, ο Νοτσιόνι κατέκτησε 12 μετάλλια, εκ των οποίων ένα χρυσό κι ένα ασημένιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2004, 2008) και ένα ασημένιο στο Παγκόσμιο του 2002.

#13 will forever belong to @SoyElChapu in @cabboficial’s house...#ThisIsMyHouse pic.twitter.com/e8hm2yQ7sE

— FIBA World Cup (@FIBAWC) 27 Φεβρουαρίου 2018