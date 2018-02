Τρόμαξαν από την πτώση του Γιάννη Μπουρούση στην Εθνική Ελλάδος.

Ο Έλληνας σέντερ έκανε μια εντυπωσιακή τάπα στο ματς με την Εσθονια, αλλά έπεσε άτσαλα στο παρκέ, όμως δεν έχει κάτι σοβαρό.

Στη συνέχεια σηκώθηκε και έδειξε πως είναι καλά.

@Bourou30 almost gets injured trying to protect his #FIBAWC #ThisIsMyHouse@HellenicBF

https://t.co/yB4gFvW05u pic.twitter.com/Qa9uMVK8mB

— FIBA World Cup (@FIBAWC) 23 Φεβρουαρίου 2018